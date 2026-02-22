I pronostici di domenica 22 febbraio | Serie A Premier League Bundesliga Liga e Ligue 1

Il confronto tra Genoa e Bologna si è concluso con un pareggio, determinato da una difesa solida da entrambe le squadre. La causa dell’esito va ricercata nelle strategie adottate dai tecnici e nelle difese attente che hanno limitato le occasioni da rete. La partita ha mostrato un equilibrio tattico, con poche occasioni dirompenti e molti duelli a centrocampo. La sfida si è svolta in un clima teso, con i tifosi che hanno acceso le curve.

I pronostici di domenica 22 febbraio, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Eredivisie, Liga e Ligue 1 La domenica di Serie A inizia con un incrocio molto delicato in zona retrocessione tra Genoa e Bologna e prosegue poi con tre partite che vedranno impegnate squadre in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. C'è lo scontro diretto da gol tra Atalanta e Napoli, mentre Milan e Roma hanno due partite sulla carta alla portata contro Parma e Cremonese.