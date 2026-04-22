I programmi TV di oggi 22 aprile 2026 | film reality show e calcio

Oggi, 22 aprile 2026, i telespettatori possono seguire diversi programmi tra film, reality e eventi sportivi. Su Rai 1 va in onda “Sister Act 2”, mentre su Canale 5 si svolge una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”. Per gli appassionati di calcio, Italia 1 trasmette la partita tra Atalanta e Lazio. La programmazione offre un mix di intrattenimento e sport per tutta la giornata.

Guida ai programmi TV del 22 aprile 2026: “Sister Act 2” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “Atalanta-Lazio” su Italia 1. La prima serata del 22 aprile offre su Rai 1 arriva Sister Act 2, commedia musicale che resta un classico intramontabile. Rai 2 propone Anche stasera tutto è possibile – Il meglio, una selezione dei momenti più divertenti della stagione. Su Rai 3 torna Chi l’ha visto?, con nuovi casi e aggiornamenti in diretta. Rete 4 punta sull’attualità con Realpolitik, dedicato ai temi politici più caldi del momento. Canale 5 risponde con Grande Fratello Vip 2026, tra nomination, tensioni e sorprese ai concorrenti. Italia 1 offre invece il calcio con Atalanta – Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 22 aprile 2026: film, reality show e calcio FINAL FANTASY XIV GAMEPLAY ITA [90] STORMBLOOD - L'Alba della BATTAGLIA FINALE con ZENOS! Notizie correlate I programmi TV di oggi 7 aprile 2026: fiction, reality show e filmGuida ai programmi TV del 7 aprile 2026: “Il commissario Montalbano” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “Mission Impossibile – Fallout” su... I programmi TV di oggi 17 aprile 2026: show, reality e filmGuida ai programmi TV del 17 aprile 2026: “Dalla strada al palco” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “Vespucci” su Rai 3 La prima serata... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi lunedì 13 aprile; Stasera in TV, programmi e film di giovedì 16 aprile in prima serata; Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 20 Aprile, in prima serata; Programmi TV 21 aprile 2026: cosa vedere stasera. Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere a Maggio 2026: da ‘Turisti per case’ a ‘Michael Jackson, anatomia di una caduta’Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere a Maggio 2026: da 'Turisti per case' a 'Michael Jackson, anatomia di una caduta'. superguidatv.it Guida TV, i programmi da non perdere oggi martedì 21 aprile 2026Guida tv di martedì 21 aprile 2026. Su Rai 2 Belve, su Canale 5 Inter-Como, su Canale Dieci il film Io faccio il morto. Nell’articolo scoprite cosa c’è da vedere oggi su Rai, Mediaset, Sky e Canale Di ... msn.com ! Ecco i programmi da segnare in agenda, ma la nostra programmazione non si ferma qui! Tra repliche, il Super Classificone e film d'autore, la programmazione di Studio - facebook.com facebook