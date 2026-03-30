Gli Stati Uniti e il Giappone hanno firmato un accordo che prevede un investimento di 40 miliardi di dollari per lo sviluppo di reattori nucleari modulari. Questa intesa mira a promuovere tecnologie energetiche avanzate e potrebbe influenzare il settore nucleare a livello globale. L’accordo si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso fonti di energia più sicure e controllate.

In un mondo infiammato dalle guerre e dove le nazioni si adoperano per garantirsi fonte di approvvigionamento sicure, gli Stati Uniti non se ne stanno con le mani in mano. Il 19 marzo, il presidente Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca il primo ministro giapponese Sanae Takaichi per discutere di un piano di investimenti nipponici pari a 40 miliardi di dollari nel settore nucleare. L’iniziativa ha a che fare con la realizzazione di reattori nucleari modulari ( S mall Modular Reactors, SMR), strutture di piccole dimensioni dotate di una maggiore flessibilità e velocità nella produzione di energia atomica rispetto alle centrali tradizionali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - 40 miliardi per i reattori modulari: l’accordo Usa-Giappone che può ridisegnare il panorama nucleare e non solo

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