I leader dell’Unione Europea si sono incontrati a Parigi per discutere di una nuova strategia energetica basata sui piccoli reattori nucleari. La riunione si concentra sulle opportunità di ridurre la dipendenza dal petrolio attraverso lo sviluppo di tecnologie atomiche. La discussione arriva quindici anni dopo l’incidente di Fukushima, con l’obiettivo di rilanciare il ruolo dell’energia nucleare nel mix energetico europeo.

Parigi, 10 marzo 2026 – Esattamente quindici anni dopo l’incidente nucleare di Fukushima, il presidente francese Emmanuel Macron ha riunito a Parigi oltre 60 tra capi di Stato, ministri e industriali per discutere del rilancio del nucleare civile sotto l’egida dell’ Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA). Oggi, appena il 10% dell’elettricità mondiale è di origine nucleare, con una produzione annua pari a 2.840 TWh. Eppure, di fronte alla crisi dei prezzi causata dal conflitto in Iran e dal blocco dello stretto di Hormuz - da cui transita un quinto del gas e del petrolio mondiale - il nucleare torna a essere un’alternativa presa seriamente in considerazione per limitare la dipendenza dalle fonti fossili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il vertice che rilancia il nucleare: i leader Ue puntano sull’atomica per ridurre la dipendenza dal petrolio. La strada dei piccoli reattori

