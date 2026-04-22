A Perugia, il 22 aprile 2026, si è svolta un’operazione che ha portato all’arresto di due persone coinvolte nell’addestramento di piccioni da richiamo, noti come volantini. Questa attività, che prevede l’uso di volatili per la caccia al colombaccio, è stata svolta in un periodo in cui la caccia è vietata. I volantini vengono addestrati in vista della prossima stagione venatoria, ma in questo caso sono stati trovati coinvolti in altre pratiche.

Perugia, 22 aprile 2026 – Non stavano cacciando, pratica vietata in questo periodo dell’anno, ma si preparavano per la prossima stagione venatoria addestrando i cosiddetti volantini, i piccioni da richiamo utilizzati nella caccia al colombaccio. Sono morti così Francesco e Giacomo Fierloni, rimasti folgorati ieri sera, martedì 21 aprile, da una scarica elettrica. Il tragico incidente è successo intorno alle 23 in località La Goga, nel comune di Magione. Cosa sono i volantini. Ma cosa sono i volantini? I piccioni da richiamo sono uccelli addestrati che si utilizzano nella tradizionale – e molto praticata soprattutto in Umbria e Toscana – caccia al colombaccio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I piccioni da richiamo e la tragedia di Francesco e Giacomo. Cosa sono i volantini e perché si addestrano

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