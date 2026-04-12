Non tirate quelle bottiglie | morire per un rimprovero Giacomo Bongiorni e la tragedia cosa è accaduto

Un episodio drammatico si è verificato a Massa, dove un uomo è deceduto a seguito di un alterco legato a un rimprovero rivolto a dei giovani. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo aveva chiesto di non lanciare alcune bottiglie in piazza, ma questa richiesta ha scatenato una reazione violenta. La vicenda si è conclusa con il decesso dell’uomo, avvenuto il 12 aprile 2026.

Massa, 12 aprile 2026 – “E’ morto per la storia delle bottiglie. Aveva chiesto ad alcuni ragazzi che erano in piazza di non lanciarle. Loro lo hanno aggredito dopo il rimprovero”. Massa è una città sconvolta. La morte di Giacomo Bongiorni, 47 anni, caduto dopo essere stato aggredito da un branco di giovanissimi fa il giro dei social. Un tam tam che nella mattina di domenica lascia senza parole gli amici, che adesso si stringono alla famiglia, chiusa nel dolore. Per Bongiorni non c’è stato niente da fare. Erano circa le 1.30 della notte tra sabato e domenica quando è avvenuto tutto. E’ stato chiamato il 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Non tirate quelle bottiglie”: morire per un rimprovero. Giacomo Bongiorni e la tragedia, cosa è accaduto Leggi anche: Massa, aggredito da un gruppo di ragazzini ubriachi: Giacomo Bongiorni muore a 47 anni davanti al figlio di 11. Aveva chiesto non lanciare bottiglie Leggi anche: Massa, aggredito da un gruppo di ragazzini ubriachi: Giacomo Bongiorni muore a 47 anni davanti al figlio di 11. Gli aveva chiesto di non lanciare bottiglie