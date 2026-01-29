Venezia invasa da creature trasparenti | cosa sono le noci di mare e perché i pescatori sono disperati

La Laguna di Venezia si trova sotto attacco di creature trasparenti che si muovono in massa. Sono le noci di mare, organismi gelatinosi e invisibili a occhio nudo, che stanno infastidendo i pescatori e minacciando l’equilibrio dell’ambiente. Le imbarcazioni faticano a catturare il pesce, e gli operatori del settore sono preoccupati per il futuro. La presenza di queste creature si sta diffondendo rapidamente, e ancora non si conoscono le cause precise di questa invasione silenziosa.

La Laguna di Venezia si trova ad affrontare una nuova minaccia ambientale silenziosa ma devastante: la noce di mare, un organismo gelatinoso trasparente che sta mettendo a rischio l'intero ecosistema lagunare. Lo Mnemiopsis leidyi, questo il nome scientifico dell'invertebrato, è considerato tra le specie invasive più dannose al mondo e sta causando seri problemi agli operatori della pesca nelle acque veneziane. A lanciare l'allarme è uno studio recentemente pubblicato sulla rivista scientifica Estuarine, Coastal and Shelf Science, condotto da un team di ricerca dell'Università di Padova e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale.

