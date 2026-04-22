I pappagalli ci chiamano per nome e sanno cosa dicono in maniera simile a come facciamo noi umani

Uno studio su oltre 800 pappagalli da compagnia ha evidenziato che questi uccelli usano i nomi propri per identificare persone e altri animali. I ricercatori hanno osservato che i pappagalli chiamano con i loro nomi i soggetti specifici e si rivolgono a loro in modo coerente. La ricerca suggerisce che i pappagalli possiedono una capacità di riconoscimento e comunicazione che si avvicina a quella umana.