Sinner in crisi? Tecnici improvvisati che non sanno cosa dicono Gli spagnoli ora stanno scrivendo questo | parla Panatta

Jannik Sinner ha subito due sconfitte consecutive in poche settimane, causate da problemi di forma e strategia. Dopo aver perso contro Djokovic agli Australian Open, il suo gioco ha mostrato difficoltà anche a Doha, dove è stato eliminato da Jakub Mensik. Questi risultati alimentano le critiche e le discussioni sul suo stato di salute mentale e fisica. La sua squadra cerca ora di capire come risalire la china.

Jannik Sinner ha perso in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic. Poi, a sorpresa, è uscito anche ai quarti di finale a Doha, sconfitto da Jakub Mensik. Nulla di drammatico, semplicemente due sconfitte che segnalano un momento di flessione a cui il numero due al mondo non era abituato. Nel frattempo però è subito arrivata qualche critica, unita alle voci di una possibile crisi. Concetti che hanno fatto perdere la calma ad Adriano Panatta, intervenuto sull’argomento durante la Domenica Sportiva sulla Rai: “Se ci ha abituato troppo bene? Ma scusate una cosa: le critiche da chi arrivano? Da tecnici improvvisati che straparlano e non sanno cosa dicono”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sinner, Panatta ne ha per tutti: “Ha perso 2 partite. Non è in crisi, le critiche arrivano da tecnici improvvisati che straparlano e non…”Adriano Panatta ha criticato le accuse rivolte a Jannik Sinner dopo le sue recenti sconfitte, attribuendole a commentatori inesperti.

