Non solo pappagalli | quali altri uccelli e mammiferi sanno ripetere i suoni umani

Negli ultimi giorni si parla molto di animali che riescono a ripetere i suoni umani. Non sono solo i pappagalli a farlo, ma anche corvi, storni e altri uccelli. Persino delfini, scimmie ed elefanti dimostrano di riuscire a imitare parole e suoni che sentono. La capacità di comunicare con gli esseri umani si estende a diverse specie, sorprendendo sempre di più chi osserva da vicino questi comportamenti.

Ecco chi sono gli "animali parlanti" e come riescono a farlo. Numerose specie animali dimostrano di saper usare strumenti, un'abilità un tempo considerata esclusiva dell'uomo. In alcune regioni dell'Africa, cacciatori di miele e uccelli indicatori collaborano utilizzando richiami specifici, simili a dialetti locali. Perché pappagalli, tucani e uccelli del paradiso sono così colorati mentre altri sembrano anonimi Dietro il piumaggio c'è un mix di evoluzione, dieta e comunicazione invisibile ai nostri occhi. C'entra anche il modo in cui vedono il mondo, compreso l'ultraviol

