I nuovi denti d'oro di North West sono personalizzati e valgono quasi 30mila euro

North West, la figlia di Kim Kardashian e Kanye West, ha recentemente mostrato dei grillz personalizzati, dei gioielli da denti decorativi. Questi denti d’oro sono stati creati su misura e il loro valore si aggira intorno ai 30.000 euro. La bambina ha manifestato interesse per questi accessori, che sono diventati un elemento di tendenza tra alcuni giovani.

North West, la prima figlia di Kim Kardashian e Kanye West, è appassionata di grillz, i gioielli da denti preziosi e scintillanti. Di recente se ne è fatti realizzare tre diversi e personalizzati: ecco quanto valgono.🔗 Leggi su Fanpage.it

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337,64 km/h. Questa è la velocità raggiunta da Davey Todd al North West 200 su pneumatici Metzeler Racetec RR Slick. Alcuni numeri parlano da soli. #NW200 #Metzeler - facebook.com facebook

La figlia di Kim Kardashian e Kanye West è una collezionista appassionata di grills, ovvero protesi dentali in materiali e colori diversi, che cambia a seconda dell'outfit e dell'umore x.com