Francesca Fagnani torna a Belve | nella prima puntata indossa l'anello pantera da quasi 30mila euro

Oggi, martedì 7 aprile 2026, prende il via una nuova stagione di Belve condotta da Francesca Fagnani. Nella prima puntata, la conduttrice ha indossato un anello con motivo pantera dal valore di circa 30.000 euro. La trasmissione torna in onda con interviste e approfondimenti, offrendo uno sguardo sulla realtà attraverso il racconto di personaggi pubblici e non.

Oggi, martedì 7 aprile 2026, parte una nuova stagione di Belve con Francesca Fagnani. Cosa ha indossato la conduttrice per la prima puntata?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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