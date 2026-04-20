North West, figlia di una celebrità e di un musicista, ha recentemente attirato l'attenzione con un sorriso che ha fatto notizia. La bambina indossa una protesi dentale decorata con oro 14 carati, un accessorio molto amato tra i giovani appassionati di grills. La scelta di questo ornamento è stata condivisa sui social, dove sono state diffuse immagini che mostrano il suo sorriso brillante.

Ebbene la figlia di Kim Kardashian e di Kanye West - alias Ye - ha mostrato uno «smagliante sorriso», attraverso l'account di TikTok condiviso con la madre, attirando subito l'attenzione dei fan. Nulla di permanente, perché si tratta, per l'appunto di un grills bianco progettato per coprire sia l'arcata superiore sia quella inferiore, realizzato da Gabby Elan Jewelry - marchio specializzato nella creazione di gioielli per i denti - che, come confermato a People, è stato realizzato in oro bianco 14 carati. Ma non solo, è il brand stesso, infatti, a condividere con un post alcuni dei modelli realizzati per North West: uno oro, uno rosso e poi un altro blu petrolio metallizzato (che sembra essere quello indossato da North nei video di TikTok di inizio aprile).🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - North West e il segreto del suo sorriso «abbagliante» - nientemeno che in oro 14 carati

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