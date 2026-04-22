I Mondiali più costosi di sempre

I Mondiali di calcio più costosi di sempre stanno per iniziare, con la FIFA che promette un evento senza precedenti. La competizione si svolgerà principalmente negli Stati Uniti, offrendo anche l’opportunità di visitare il Nord America. Le spese legate all’organizzazione e alla logistica sono state elevate rispetto alle edizioni precedenti, riflettendo l’investimento della federazione e dei paesi ospitanti. Molti tifosi stanno pianificando di seguire le partite dal vivo.

Vuoi andare a seguire il Mondiale, che la FIFA dice sarà il più bello di sempre: è un’occasione per visitare anche il Nord America, magari proprio gli Stati Uniti, la sede principale del torneo. Prendi il computer, accedi alla piattaforma ufficiale per l’acquisto dei biglietti e ti metti alla ricerca dell’occasione migliore, incrociando date, partite e città che ti interessano. Quella che costa meno, negli Stati Uniti, è Tunisia-Olanda del 25 giugno a Kansas City: prezzi a partire da 1.400 dollari, circa 1.200 euro. Per molti, in Italia, è praticamente lo stipendio netto mensile. E gli italiani sono tra i potenziali tifosi più fortunati. Benché il presidente della FIFA Gianni Infantino ripeta da mesi che il Mondiale è aperto a tutti e tutti saranno i benvenuti, le cose sembrano essere molto diverse.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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Le 5 maglie più costose della storia del calcio

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