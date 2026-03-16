Pasqua 2026 | voli e treni sempre più costosi per e dalla Sicilia

Per le festività pasquali del 2026, i prezzi dei voli e dei treni verso e dalla Sicilia sono già in aumento, con i biglietti aerei che si sono fatti più cari settimane prima delle festività. Questa tendenza si ripete anche quest’anno, causando un incremento dei costi per chi deve spostarsi durante il periodo pasquale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Biglietti aerei alle stelle già settimane prima delle festività. Anche quest’anno, con l’avvicinarsi delle festività pasquali, il costo dei trasporti cresce rapidamente. Secondo un monitoraggio effettuato da Assoutenti, le tariffe dei voli nazionali stanno raggiungendo cifre molto elevate nonostante manchino ancora circa venti giorni alla Pasqua. L’analisi prende in considerazione partenze venerdì 3 aprile e ritorni martedì 7 aprile. In queste date, il prezzo minimo per un volo andata e ritorno può superare i 400 euro su alcune tratte tra il Nord e il Sud Italia. Tra gli esempi più significativi rilevati: 418 euro per la tratta Genova–Catania. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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I voli per Pasqua già sopra i 400 euro, treni cari #ANSA x.com