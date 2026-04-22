I mali delle strade di Torino secondo il sindaco Lo Russo | la guerra le vernici e il Governo

Il sindaco di Torino ha commentato i problemi che interessano le strade cittadine durante una trasmissione radiofonica trasmessa il 21 aprile. Ha parlato di questioni legate alla guerra, alle vernici e alle decisioni del Governo che influenzano i lavori pubblici. La conversazione si è svolta in diretta su diverse emittenti radio e ha riguardato principalmente lo stato delle strade e delle rotaie in città.

Nella trasmissione 'Tuttocittà. Il sindaco in diretta', il primo cittadino di Torino, Stefano Lo Russo, ai microfoni tutti i martedì mattina, come ieri, 21 aprile, di ToRadio, Radio Gtt e Radio Zip, ha parlato di strade e rotaie. Ha dedicato una parte importante del suo spazio radiofonico -.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Torino, a corteo Fiom il sindaco Lo Russo: "Reindustrializzazione è priorità"“Siamo qui oggi in piazza al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori per testimoniare la vicinanza e il sostegno a questa che è una questione molto... Torino corre per ospitare le Olimpiadi delle Alpi francesi nel 2030: Lo Russo incontra il presidente del ConiLe gare di pattinaggio veloce potrebbero svolgersi all'Oval: "Siamo nelle condizioni di poterlo fare", la candidatura che sfida quella olandese...