Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha partecipato ieri a un corteo organizzato dalla Fiom, a causa della preoccupazione dei lavoratori per la chiusura di alcune fabbriche locali. Durante il corteo, ha ribadito che la reindustrializzazione rappresenta un obiettivo fondamentale per la città, che deve rilanciare il settore industriale per mantenere i posti di lavoro. Una delegazione di operai ha consegnato al primo cittadino un manifesto con le richieste principali, tra cui incentivi per nuove aziende e investimenti pubblici nelle aree industriali.

“Siamo qui oggi in piazza al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori per testimoniare la vicinanza e il sostegno a questa che è una questione molto importante per questo territorio. Occorre cambiare rapidamente passo, dobbiamo avere un tavolo in cui il governo e il ministero dello Sviluppo economico mettano giù strumenti concreti per fare in modo che il processo di reindustrializzazione avvenga quanto prima, a tutela dei lavoratori e a sostegno dello sviluppo del territorio. Questa è una priorità per questo territorio e dunque anche per l’intero Nord Ovest e per il Paese”. Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a margine del corteo ‘Innamorati di Torino’, manifestazione per il rilancio economico e industriale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino, a corteo Fiom il sindaco Lo Russo: "Reindustrializzazione è priorità"

Il sindaco di Torino sottolinea l'importanza di rafforzare la sicurezza urbana, richiedendo l’assunzione di 200 agenti.

L'episodio riguardante la rimozione del centro sociale Askatasuna da corso Regina Margherita ha suscitato reazioni di protesta da parte della sinistra radicale torinese.

