I lavori di Rfi in ritardo stanno causando un rallentamento anche alle operazioni dell’e-Brt, il servizio di autobus elettrico. La prima corsa, prevista originariamente per luglio, subirà uno slittamento di almeno un mese. Contestualmente, è stata rinviata anche l’apertura della corsia riservata in via dei Caniana, ancora senza una nuova data ufficiale. La situazione sta influendo sui programmi di avvio delle nuove linee di trasporto.

L’EFFETTO DOMINO. Prevista a luglio, verrà posticipata di almeno un mese. Rimandata anche la corsia riservata in via dei Caniana. Donato (Atb): noi nei tempi previsti. Dovevano servire nove mesi per rimettere a nuovo il ponte di via San Bernardino – chiuso da settembre per i lavori del raddoppio ferroviario Bergamo-Ponte San Pietro – e ripristinare la viabilità da e verso Colognola. Ce ne vorranno 14 (ultima stima) e, se tutto va bene, abbiamo appena superato la metà. Il passaggio riaprirà del tutto a fine ottobre, com’è stato annunciato nei giorni scorsi da Rete Ferroviaria Italiana, con un assaggio solo a partire da agosto, quando uno dei due fornici sarà reso transitabile verso il centro.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - I lavori Rfi in ritardo rallentano quelli dell’e-Brt: slitta la prima corsa del bus elettrico

Notizie correlate

Leggi anche: Primo bus elettrico dell’e-Brt arrivato dalla Cina: «I lavori all’80%, corse al via a luglio»

Leggi anche: Cantiere al sottopasso di via San Bernardino in ritardo, slitta il debutto in strada dell’e-Brt

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: I lavori Rfi in ritardo rallentano quelli dell’e-Brt: slitta la prima corsa del bus elettrico; Una stazione provvisoria, 5 anni di cantieri: partono i lavori di Rfi a Mestre; Cantiere Pigneto, la stazione prende forma ma slitta l'apertura. A che punto sono i lavori; VIDEO| Entro giugno la fine dei lavori: con i due nuovi ingressi su via Ferrari la stazione si apre alla città [FOTO].

I lavori Rfi in ritardo rallentano quelli dell’e-Brt: slitta la prima corsa del bus elettricoPrevista a luglio, verrà posticipata di almeno un mese. Rimandata anche la corsia riservata in via dei Caniana. Donato (Atb): noi nei tempi previsti. ecodibergamo.it

Una stazione provvisoria, 5 anni di cantieri: partono i lavori di Rfi a MestreIl Gruppo Fs sta per avviare le operazioni per la futura stazione ferroviaria, che avrà spazi triplicati e una piastra sopraelevata. L'attuale fabbricato sarà in gran parte demolito. I lavori richiede ... veneziatoday.it

RFI: LAVORI SULLA LINEA ALESSANDRIA-PIACENZA Circolazione sospesa tra Spinetta e Tortona - facebook.com facebook