Cantiere al sottopasso di via San Bernardino in ritardo slitta il debutto in strada dell’e-Brt

A Bergamo, il cantiere al sottopasso di via San Bernardino sta causando uno slittamento nell’avvio delle prime corse dei bus elettrici e-Brt. I lavori in corso hanno portato a un ritardo rispetto alla data prevista per l’entrata in funzione del servizio di trasporto. La situazione influisce sulla tempistica prevista per l’attivazione del nuovo sistema di mobilità sostenibile in zona.

Bergamo. I ritardi del cantiere al ponte di via San Bernardino si riflettono sulla prima corsa dei bus elettrici e-Brt. Il debutto del servizio era fissato a inizio luglio, ma dovrà essere posticipato di almeno un mese perchè l’attuale viabilità nell’area di via San Bernardino non consente di installare nei tempi previsti il sistema semaforico sviluppato da Leonardo che permetterà ai mezzi di viaggiare con priorità lungo il tracciato Bergamo-Verdellino. Il sottopasso è chiuso dallo scorso settembre nell’ambito del raddoppio della linea ferroviaria tra la città e Ponte San Pietro. Secondo l’ultimo aggiornamento di Rfi, la riapertura completa è prevista per fine ottobre, mentre da agosto dovrebbe essere garantito un primo passaggio a senso unico con uno dei due fornici percorribile in direzione centro.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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