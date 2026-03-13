Primo bus elettrico dell’e-Brt arrivato dalla Cina | I lavori all’80% corse al via a luglio

È arrivato il primo bus elettrico dell’e-Brt proveniente dalla Cina. Si tratta di un veicolo lungo 18 metri, dotato di 128 posti, che ora è in fase di collaudo e test del sistema di ricarica. I lavori sul progetto sono stati completati all’80% e le corse sono previste per luglio.

MOBILITÀ. Gli Yutong elettrici sono lunghi 18 metri e hanno 128 posti. Ora la fase di collaudo e test al sistema di ricarica. Donato (Atb): «I nuovi mezzi integrano sicurezza e innovazione». Con la sua livrea gialla ed il design innovativo (come le telecamere al posto degli specchietti) ha fatto bella mostra al capolinea della stazione di Bergamo, destando la curiosità dei passanti. Il primo bus elettrico dell'e-Brt è arrivato a Bergamo, dove giovedì mattina sono iniziate le attività di implementazione del sistema di ricarica. Nelle prossime settimane sono attesi in città anche gli altri 14 mezzi della flotta, che da luglio saranno in servizio tra il capoluogo e Verdellino, lungo corsie preferenziali, garantendo la mobilità sostenibile del territorio per «accorciare le distanze», come riporta lo slogan «inciso» su questi bus.