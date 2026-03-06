Un’ordinanza del Tribunale dei minori dell’Aquila ha disposto la separazione di Catherine Birmingham dai suoi tre figli. La decisione riguarda una famiglia che vive in un’area boschiva, mentre il giudice ha stabilito che i bambini devono essere affidati ad altre persone. La prima ministra ha commentato che non è compito dei giudici sostituirsi ai genitori.

Un’altra tegola si abbatte sulla famiglia nel bosco, nuovamente presa di mira da giudici ‘solerti’. Un’ordinanza del Tribunale dei minori dell’Aquila ha stabilito la separazione di Catherine Birmingham dai suoi tre figli. Verrà allontanata dalla casa famiglia di Vasto, nella quale le era concesso di stare insieme con i piccoli. Previsto anche il trasferimento dei tre fratellini in un’altra struttura protetta. La notizia choc viene confermata dall’avvocato della famiglia di Palmoli, Marco Femminella. “C’è un’ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato, che, in pieno svolgimento della consulenza, ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre”, comunica a dir poco contrariato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Famiglia nel bosco, sentenza choc: la mamma separata dai bimbi. Meloni: non è compito dei giudici sostituirsi ai genitori

Famiglia nel bosco, sentenza choc del tribunale: la mamma separata dai figli. Il garante dei minori: ora è troppoUn’altra tegola si abbatte sulla famiglia nel bosco, nuovamente presa di mira da giudici ‘solerti’.

Leggi anche: Famiglia nel bosco-choc: davanti ai giudici… a cosa sono costretti i bimbi

Approfondimenti e contenuti su Famiglia nel bosco sentenza choc la....

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, i genitori alla tv australiana: Vogliamo lasciare l'Italia; Famiglia nel bosco, la zia Rachel è preoccupata per i bambini: Non potrebbero mai vivere senza la loro mamma; Sospensione responsabilità genitoriale: minori a rischio; Famiglia nel bosco, Nathan: Accetteremo le regole italiane, ma non capisco ancora perché ci abbiano tolto il nostro paradiso.

La mamma del bosco allontanata dai figli. Il Tribunale: deve lasciare la casa famiglia. Anche i bambini saranno separatiL’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila nel giorno in cui doveva cominciare la perizia psicologica sui monori ... quotidiano.net

Famiglia nel Bosco, Giorgia Meloni critica l'allontanamento della madre: I figli non sono dello StatoPerché i figli non sono dello Stato: i figli - sottolinea la premier - sono delle mamme e dei papà, e uno Stato che pretenda di sostituirsi a loro ha dimenticato i suoi limiti. Una magistratura che ... tg.la7.it

"Le ultime notizie che riguardano la famiglia Trevallion, la famiglia nel bosco, mi lasciano senza parole" - facebook.com facebook

La famiglia nel bosco, il tribunale: "Catherine non si fida, è ostile e squalificante. La presenza materna gravemente ostativa", si legge nell'ordinanza dei giudici che hanno deciso di allontanare la madre e separare i bimbi #ANSA x.com