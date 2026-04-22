I giocatori di Juventus e Torino le escort e l’inchiesta a Milano | l' elenco dei calciatori nominati negli atti giudiziari

Nella nuova inchiesta giudiziaria su uno sfruttamento della prostituzione a Milano, sono stati citati diversi calciatori attuali ed ex di Juventus e Torino, tra cui Dusan Vlahovic e Samuele Ricci. Gli atti ufficiali riportano anche il coinvolgimento di escort e altri soggetti coinvolti nelle indagini. La notizia riguarda nomi specifici di atleti e dettagli delle indagini in corso.

Da Dusan Vlahovic a Samuele Ricci, sono diversi gli attuali ed ex calciatori di Juventus e Torino citati negli atti giudiziari nella nuova inchiesta sullo sfruttamento della prostituzione a Milano. Nessuno di loro è indagato, visto che non risultano estremi di reato nei loro confronti. Erano.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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