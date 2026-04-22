I disegni che vedremo sui nuovi euro stampati dalla Bce | in concorso anche uccelli come picchio muraiolo

La Banca Centrale Europea sta finalizzando i dettagli per la produzione delle nuove banconote in euro. Nei disegni che accompagneranno le nuove emissioni sono stati inclusi anche uccelli, come il picchio muraiolo, tra gli elementi scelti. Le fasi finali del concorso sono ormai in corso di conclusione, portando avanti il processo di selezione dei disegni che saranno stampati sulle monete di futura emissione.

La Banca Centrale Europea (Bce) è al lavoro sulle nuove banconote. Si stanno chiudendo le ultime fasi del concorso. Tra i temi in gara per le nuove grafiche che vedremo nella prossima serie di banconote ci sono anche diversi uccelli che vivono nel continente europeo, dal Picchio muraiolo al Sula bassana.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate BCE ferma sui tassi, euro e Fed sotto i riflettoriAGI - Domani, giovedì 5 febbraio, si riuniranno sia la Banca Centrale Europea sia la Bank of England per prendere la prima decisione di politica... Bce sgonfiata dalla lotta al contante. Per stare a galla spinge l’euro digitaleNell’ottobre 2020 la Banca centrale europea ha annunciato con solennità l’avvio del progetto di euro digitale.