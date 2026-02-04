BCE ferma sui tassi euro e Fed sotto i riflettori

Domani, giovedì 5 febbraio, sia la Banca Centrale Europea che la Federal Reserve si riuniscono per decidere la prima mossa del 2026. La BCE ha deciso di mantenere i tassi invariati, mentre l’attenzione si concentra su come la Fed reagirà alle sfide economiche attuali. I mercati sono in attesa di novità e di eventuali indicazioni sui prossimi interventi monetari.

AGI - Domani, giovedì 5 febbraio, si riuniranno sia la Banca Centrale Europea sia la Bank of England per prendere la prima decisione di politica monetaria del 2026. L'attesa degli analisti è che entrambi gli istituti centrali lasceranno i tassi invariati. La scorsa settimana anche la Fed ha deciso di mantenere invariati i tassi, dopo tre ritocchi al ribasso consecutivi, ma la novità principale è stata la scelta dell'amministrazione USA di Donald Trump di indicare Kevin Warsh come prossima guida della banca centrale alla scadenza del mandato di Jerome Powell. La prima conseguenza della sua nomina imminente è stato un drastico calo del prezzo di oro e argento, dopo mesi di rally.🔗 Leggi su Agi.it

Approfondimenti su BCE Fed

La Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere i tassi di interesse al 2% almeno fino alla fine del 2026.

La Bce mantiene invariati i tassi al 2%, sottolineando l’urgenza di rafforzare l’area euro.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su BCE Fed

Argomenti discussi: La Bce resterà ferma sui tassi per la quinta volta; Congiuntura Flash gennaio: economia quasi ferma, investimenti unica leva di crescita; Bce, tassi fermi al 2% e riflettori sull’euro/dollaro: Francoforte pronta a prendere altro tempo; Bce, meeting senza novità ma focus su fluttuazione cambi.

Tassi BCE, meeting senza novità (ma focus sulle fluttuazione dei cambi)I funzionari della BCE hanno sottolineato che non considerano il tasso di cambio in sé, ma si concentrano esclusivamente sulle sue implicazioni per l'inflazione ... soldionline.it

Taglio dei tassi Bce rimandato, fermi al 2% per la quinta volta consecutivaLa decisione della Banca centrale europea si basa sull’osservazione di inflazione e crescita. E impatta su mutui, credito e aspettative di famiglie e imprese ... quifinanza.it

A FinancialoungeTG parliamo insieme a Luca Simoncelli di Invesco della Fed ferma sui tassi, di Wall Street che guarda alle trimestrali e del record di Toyota - facebook.com facebook

A #FinancialoungeTG parliamo insieme a Luca Simoncelli di @InvescoEMEA della #Fed ferma sui tassi, di #WallStreet che guarda alle trimestrali e del record di #Toyota x.com