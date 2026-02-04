BCE ferma sui tassi euro e Fed sotto i riflettori

Da agi.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, giovedì 5 febbraio, sia la Banca Centrale Europea che la Federal Reserve si riuniscono per decidere la prima mossa del 2026. La BCE ha deciso di mantenere i tassi invariati, mentre l’attenzione si concentra su come la Fed reagirà alle sfide economiche attuali. I mercati sono in attesa di novità e di eventuali indicazioni sui prossimi interventi monetari.

AGI - Domani,  giovedì 5 febbraio, si riuniranno sia la  Banca Centrale Europea  sia la  Bank of England  per prendere la prima decisione di  politica monetaria  del 2026. L'attesa degli analisti è che entrambi gli  istituti centrali  lasceranno i  tassi invariati. La scorsa settimana anche la  Fed  ha deciso di mantenere invariati i tassi, dopo tre ritocchi al ribasso consecutivi, ma la  novità principale  è stata la scelta dell'amministrazione  USA  di  Donald Trump  di indicare  Kevin Warsh  come prossima guida della banca centrale alla scadenza del mandato di  Jerome Powell. La prima conseguenza della sua nomina imminente è stato un drastico calo del prezzo di  oro e argento, dopo mesi di rally.🔗 Leggi su Agi.itImmagine generica

Approfondimenti su BCE Fed

BCE conferma tassi stabili fino al 2026, segnali di inflazione sotto controllo

La Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere i tassi di interesse al 2% almeno fino alla fine del 2026.

Bce lascia tassi invariati al 2%: "Urgente rafforzare l’area euro"

La Bce mantiene invariati i tassi al 2%, sottolineando l’urgenza di rafforzare l’area euro.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su BCE Fed

Argomenti discussi: La Bce resterà ferma sui tassi per la quinta volta; Congiuntura Flash gennaio: economia quasi ferma, investimenti unica leva di crescita; Bce, tassi fermi al 2% e riflettori sull’euro/dollaro: Francoforte pronta a prendere altro tempo; Bce, meeting senza novità ma focus su fluttuazione cambi.

bce ferma sui tassiTassi BCE, meeting senza novità (ma focus sulle fluttuazione dei cambi)I funzionari della BCE hanno sottolineato che non considerano il tasso di cambio in sé, ma si concentrano esclusivamente sulle sue implicazioni per l'inflazione ... soldionline.it

Taglio dei tassi Bce rimandato, fermi al 2% per la quinta volta consecutivaLa decisione della Banca centrale europea si basa sull’osservazione di inflazione e crescita. E impatta su mutui, credito e aspettative di famiglie e imprese ... quifinanza.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.