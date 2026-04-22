I consiglieri Polverini e Antonelli hanno chiesto informazioni sulla riapertura di via delle Massette, domanda che riguarda il ripristino del passaggio per pedoni e ciclisti. La questione riguarda i tempi previsti per permettere nuovamente l’accesso alla strada, che attualmente rimane chiusa o in fase di intervento. Non sono state fornite date ufficiali o dettagli sui lavori necessari per riaprire la via.

Quando riaprirà via delle Massette, consentendo nuovamente il transito a pedoni e ciclisti? Lo chiedono Francesco Polverini e Ilaria Antonelli, consiglieri comunali di “Montelupo è Partecipazione“, che hanno annunciato un’interrogazione sull’argomento che dovrebbe essere discussa in occasione della prossima seduta del consiglio comunale prevista per il 28 aprile. "Ad oggi, dai rilievi visivi effettuati, i lavori sembrano essere sostanzialmente conclusi. Nonostante ciò, la strada risulta ancora chiusa al passaggio. Inoltre, le aree di accesso e i bordi della carreggiata in zona Banchino si presentano invasi da vegetazione spontanea e...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I consiglieri Polverini e Antonelli: "Quando apre via delle Massette?"

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