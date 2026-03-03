Quando l’umanità indossa l’uniforme | concluso al CTR di Fiumicino il 110° corso per consiglieri qualificati DIU

Al Centro Tecnico Rifornimenti di Fiumicino si è appena concluso il 110° Corso per Consiglieri Qualificati nel settore del Diritto Internazionale Umanitario. L’evento ha coinvolto ufficiali delle forze armate e si è svolto nel rispetto delle procedure previste per la formazione specialistica. La sessione ha visto la partecipazione di numerosi professionisti impegnati ad approfondire le norme e le pratiche relative all’uso dell’uniforme in contesti militari.

Si è conclusa, presso il Centro Tecnico Rifornimenti, una delle tappe più significative per la formazione specialistica nel campo del diritto internazionale umanitario Fiumicino, 3 marzo 2026 – Si è conclusa, presso il Centro Tecnico Rifornimenti (CTR) di Fiumicino, una delle tappe più significative per la formazione specialistica nel campo del Diritto Internazionale Umanitario (DIU): il 110° Corso per Consiglieri Qualificati per le Forze Armate. Dal 9 al 20 febbraio, le aule del Centro sono state teatro di incontri all’insegna di professionalità, etica e impegno civile. Sotto la guida esperta della Direzione del Corso, affidata al Ten. Com. CRI Francesco Marciano e alla Vol. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Al Tramello concluso il corso per amministratori di condominioLe lezioni del corso hanno affrontato le varie tematiche concernenti l’amministrazione del condominio, il riparto delle spese, i rapporti con i... “Quando la sanità è competenza e umanità”: il grazie al MoscatiTempo di lettura: 2 minutiUna lettera semplice ma intensa, capace di raccontare molto più di un ringraziamento formale.