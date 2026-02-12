E’ morta Giovanna Sensi madre dell’ex governatrice del Lazio Renata Polverini

È morta a 91 anni Giovanna Sensi, madre dell’ex governatrice del Lazio Renata Polverini. La notizia ha fatto subito il giro della città. La donna era molto conosciuta nella zona e negli ambienti politici, dove aveva sempre mantenuto un ruolo discreto. La famiglia Polverini si prepara a salutare la madre con un semplice funerale, senza clamori. La sua scomparsa chiude un capitolo di vita legato a una figura molto stimata in città.

Roma, 12 febbraio 2026 – E’ morta a 91 anni Giovanna Sensi, la madre dell’ex governatrice del Lazio Renata Poverini. “ La mia Mamma non c’è più. Resta il suo grande amore “, scrive su Facebook la sindacalista ed ex deputata, che per dare l’addio alla madre posta sui social la foto della festa di 90 anni, celebrata insieme il 28 giugno 2024. “Desidero far giungere a Renata Polverini, a nome della Giunta Regionale del Lazio e mio personale, le più sincere e sentite condoglianze per la perdita della cara mamma. Giovanna Sensi, iscritta alla Cisnal, ha rappresentato un punto di riferimento solido e discreto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Giovanna Sensi Morta la madre di Renata Polverini, l'addio social: "Resta il suo grande amore" È morta Giovanna Sensi, madre di Renata Polverini. È morta Giovanna Rotondi Terminiello, ex sovrintendente e storica dell’arte. Era un riferimento per la cultura in città È scomparsa Giovanna Rotondi Terminiello, ex sovrintendente e figura di rilievo nel campo dell’arte e della cultura. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Giovanna Sensi Argomenti discussi: Morta la madre di Renata Polverini, l’addio social: Resta il suo grande amore; Morta la madre di Renata Polverini, l’addio social: Resta il suo grande amore. Morta la madre di Renata Polverini, l’addio social: Resta il suo grande amore(Adnkronos) – E’ morta a 91 anni Giovanna Sensi, la madre dell’ex governatrice del Lazio Renata Poverini. La mia Mamma non c’è più. Resta il suo grande amore, scrive su Facebook la sindacalista ed e ... pianetagenoa1893.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.