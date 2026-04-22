I Carabinieri incontrano i genitori degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Cavezzo

I Carabinieri hanno incontrato i genitori degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Cavezzo. Anche per l’anno scolastico 202526, l’Arma ha programmato incontri nelle scuole di diversi livelli per parlare di Legalità e delle attività delle Istituzioni che si occupano di garantire la sicurezza. La partecipazione degli adulti alle iniziative mira a rafforzare la collaborazione tra forze dell’ordine e comunità scolastica.

Also per l'anno scolastico 202526, l'Arma dei Carabinieri prosegue il proprio impegno nel promuovere, presso le scuole di ogni ordine e grado, iniziative dedicate alla diffusione della Cultura della Legalità ed alla conoscenza delle Istituzioni che, quotidianamente, operano per la sicurezza.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Colleferro. “Cultura della Legalità”. I Carabinieri incontrano studenti e nonni dell’Istituto Comprensivo “A. Vinciguerra”Cronache Cittadine COLLEFERRO – Si è svolto nella mattinata di ieri, 2 Febbraio, presso l’Istituto Comprensivo “A. Cultura della legalità, i Carabinieri incontrano gli alunni dell'Istituto Comprensivo "Guarini" di SolofraIl primo incontro nella Provincia avellinese si è tenuto presso l’Istituto Comprensivo “Francesco Guarini” di Solofra (AV), alla presenza del... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Legalità a scuola: i Carabinieri incontrano gli studenti di Medole; Gli alunni del Comprensivo V. Brancati di Belvedere incontrano i Carabinieri; Sant’Elia Fiumerapido, legalità e web: i Carabinieri incontrano gli studenti - Tu News 24 - Passione per l'informazione; Cultura della Legalità: I Carabinieri incontrano gli studenti della Scuola Media Cavallo di Carovigno. Cultura della Legalità: i Carabinieri incontrano a Cavezzo i genitori degli studenti dell’Istituto MasiAnche per l’anno scolastico 2025/26, l’Arma dei Carabinieri prosegue il proprio impegno nel promuovere, presso le scuole di ogni ordine e grado, iniziative dedicate alla diffusione della Cultura della ... sassuolo2000.it Legalità a scuola: i Carabinieri incontrano gli studenti di MedoleNella mattinata del 15 aprile scorso, presso l’istituto comprensivo Castiglione I di Medole, si è svolto un incontro sulle tematiche concernenti la ... vocedimantova.it Atti di vandalismo in un plesso dell'Istituto comprensivo Martoglio-Verga di Siracusa. L'assessore regionale all'Istruzione Mimmo Turano condanna con fermezza: "Colpire una scuola significa colpire l'intera comunità." Solidarietà alla dirigente scolastica, al p - facebook.com facebook