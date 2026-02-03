Colleferro Cultura della Legalità I Carabinieri incontrano studenti e nonni dell’Istituto Comprensivo A Vinciguerra

I Carabinieri di Colleferro sono andati nelle scuole per parlare di legalità. Hanno incontrato studenti e nonni dell’Istituto Comprensivo “A. Vinciguerra” per sensibilizzare sul rispetto delle regole e il valore della legalità. L’iniziativa si è svolta ieri mattina, con i militari che hanno spiegato ai ragazzi l’importanza di comportarsi correttamente nella vita di tutti i giorni.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Si è svolto nella mattinata di ieri, 2 Febbraio, presso l’Istituto Comprensivo “A. Vinciguerra” di Colleferro, un incontro L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. “Cultura della Legalità”. I Carabinieri incontrano studenti e nonni dell’Istituto Comprensivo “A. Vinciguerra” Approfondimenti su Colleferro Cultura Cultura della legalità a Torella dei Lombardi, i Carabinieri incontrano gli studenti dell'Istituto "Criscuoli" A Torella dei Lombardi, i Carabinieri hanno incontrato gli studenti dell'Istituto Gli studenti dell'istituto comprensivo Cavour a lezione di legalità con i carabinieri Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Colleferro Cultura Argomenti discussi: Cultura della legalità: i carabinieri incontrano gli studenti; A Colleferro il teatro torna a graffiare: A Mirror promette scintille; Omicidio Willy Monteiro, la Cassazione: Dai fratelli Bianchi nessun segno di pentimento; Controlli serrati dei Carabinieri nel sud-est romano: denunce, segnalazioni e oltre 50 persone identificate. Osservatorio legalità, cultura e prevenzione, i progetti finanziati e il nuovo logoSono stati presentati oggi i progetti finanziati dall'Osservatorio Regionale della Legalità, presieduto dal consigliere regionale Francesco Prospero, iniziativa che rafforza le politiche di prevenzion ... ansa.it Cultura della Legalità: i Carabinieri incontrano gli studenti dell’Istituto Comprensivo di SolieraOggi, nell’ambito del progetto di formazione per la Cultura della Legalità e di conoscenza diretta delle Forze dell’Ordine, i Carabinieri della Compagnia di Carpi ed il Comandante della Stazione di So ... sassuolo2000.it Istituto Comprensivo 2 "Vincenzo Russo" - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.