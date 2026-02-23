I docenti per Gaza | Contro la Fiera Eos di Parma ed ogni pratica di normalizzazione della guerra

I docenti per Gaza criticano la presenza di armerie alla Fiera Eos di Parma, che si svolge dal 28 al 30 marzo 2026. La loro protesta nasce dalla volontà di opporsi alla normalizzazione della guerra e alle pratiche che favoriscono il commercio di armi in un evento internazionale. Tra gli espositori figurano aziende che producono armi e munizioni, creando tensioni tra gli organizzatori e il gruppo di insegnanti. La disputa si concentra sulla compatibilità tra l’evento e i valori di pace.

"I marchi Beretta e Fiocchi presenti tra gli espositori a Parma compaiono nei negozi in Israele e nei territori occupati della Cisgiordania" “Dal 28 al 30 marzo 2026 alle Fiere di Parma si terrà la EOS- European Outdoor Show: una fiera a carattere internazionale che vedrà tra gli espositori diverse armerie e fabbriche di armi e munizioni - sottolineano il gruppo Docenti per Gaza di Parma. Tra queste alcune vendono o producono armi e munizioni per la caccia e lo sport, ma anche e soprattutto per la guerra. Ad esempio, i marchi Beretta e Fiocchi presenti tra gli espositori a Parma compaiono nei negozi in Israele e nei territori occupati della Cisgiordania”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

La comunità palestinese contro la fiera delle armi da caccia: "No alla normalizzazione della cultura del riarmo"La comunità palestinese di Parma ha manifestato il suo dissenso contro la fiera delle armi da caccia, sostenendo che promuove una cultura del riarmo che non rispecchia i valori di pace.

La normalizzazione del fascismo in Italia: da Atreju all’esaltazione della guerraNegli ultimi anni, la crescita di Fratelli d’Italia ha sollevato interrogativi sulla sua posizione rispetto al passato fascista.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Presidio davanti al Guglielmi per la libertà di insegnamento; Gaza, Farnesina al lavoro per nuove evacuazioni di studenti; Firenze, 19.104 strisce di stoffa per ricordare i bambini morti a Gaza. Una riflessione sulla guerra; In piazza per la libertà di insegnamento.

Corsi universitari sull’islam finanziati dall’UE/ In Italia Albanese guida i Docenti per GazaSecondo quanto riferisce il quotidiano Il Giornale, l’Unione Europea da tempo sembra essere impegnata in una florida campagna per finanziare una serie di corsi universitari sull’islam, sulla ... ilsussidiario.net

Docenti dell’IC Baccio per GazaUn cospicuo numero di insegnanti dell’Istituto comprensivo Baccio da Montelupo ha firmato e diffuso una lettera in cui si prende posizione contro l’assedio che colpisce il popolo palestinese da ... lanazione.it

Il bello della caccia e del tiro sportivo a EOS show! Le armi e le munizioni , per la prossima stagione. E la possibilità di provarle direttamente in fiera! : link in BIO o qui mailticket.it/manifestazione/K443/eos-202 - facebook.com facebook