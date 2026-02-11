I bambini delle elementari hanno visitato la Questura di Monza per ascoltare la storia di Giovanni Palatucci. Trentanove studenti della scuola Anna Frank sono arrivati questa mattina per partecipare a una cerimonia in memoria del questore reggente di Fiume, riconosciuto come “Giusto tra le Nazioni”. Hanno ascoltato le gesta di un uomo che, durante la Seconda guerra mondiale, ha aiutato migliaia di ebrei a salvarsi, pagando con la vita nel campo di concentramento di Dachau. I bambini hanno seguito con attenzione la testimonianza di un passato

Ieri mattina c’erano anche i bambini. Trentanove studenti della Scvuola elementare “Anna Frank“ erano presenti alla Questura di Monza e della Brianza per partecipare alla cerimonia commemorativa in memoria di Giovanni Palatucci Già Questore reggente di Fiume, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”, deceduto nel 1945 nel campo di concentramento di Dachau, Giovanni Palatucci si era “macchiato” per così dire di aver aiutato migliaia di ebrei a sfuggire ai campi di sterminio e aveva pagato il suo non essere allineato con un’accusa di tradimento che lo aveva portato nel lager di Dachau, dove era morto di stenti il 10 febbraio del 1945, a 78 giorni dalla liberazione del campo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I bambini delle elementari in Questura. Lezione sul poliziotto eroe Palatucci

Approfondimenti su Giovanni Palatucci

La memoria di Giovanni Palatucci torna al centro dell’attenzione con una cerimonia che si è svolta questa mattina.

L’ex presidente Barack Obama ha fatto visita ai bambini della Burke Elementary a Chicago, incontrandoli presso la biblioteca pubblica.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giovanni Palatucci

Argomenti discussi: Pagelle scuola primaria: come affrontare i giudizi descrittivi e incoraggiare i bambini; Offida, ‘Bovetto’ finto vietato ai bambini delle elementari; L'Intelligenza artificiale entra alla scuola primaria: già il 9,4% dei bambini tra 8 e 9 anni interagisce regolarmente con gli algoritmi; I bambini della primaria al Centro trasfusionale.

Torino, i bambini delle elementari diventano vigili per difendere il parcheggio per i disabili (dove in 20 minuti si fermano 6 auto)All’ingresso della scuola Baricco, stamattina 9 febbraio tra le 8 e le 8,30, due bambini di quinta elementare con la pettorina e la paletta da piccoli vigili urbani hanno «multato» i genitori che ogni ... torino.corriere.it

I bambini delle elementari sono più bravi dei loro genitori ad apprendere: la scoperta in uno studioE se vi dicessimo che i bambini delle elementari sono più bravi degli alunni delle superiori e dei loro genitori a stabilire connessioni tra gli effetti e le cause di un’azione e ad agire dunque ... fanpage.it

L'agente della questura di Brindisi, rientrato nella sua Lecce, ha notato il minivan, parcheggiato nei pressi dell'Hotel Hilton. A breve verrà restituito alla società e ai bambini e giovanissimi atleti che lo utilizzano. - facebook.com facebook

POLIZIOTTO FUORI SERVIZIO DELLA QUESTURA DI BRINDISI RINVIENE IL FURGONE DEI BAMBINI DELLA VALTUR NEW BASKET - x.com