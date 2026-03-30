Incidente scuolabus Pavia | scontro frontale con un’auto feriti dieci bambini delle scuole elementari e grave un ventenne
Un incidente si è verificato nel Pavese quando uno scuolabus e un'auto sono entrati in collisione frontale. A bordo dello scuolabus c’erano dieci bambini delle scuole elementari, tutti feriti con lesioni lievi. Sul lato dell’auto coinvolta, un ventenne è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per assistere le persone coinvolte e ricostruire la dinamica dell’incidente.
Scontro frontale tra scuolabus e auto nel Pavese: dieci bambini lievemente feriti, grave il ventenne alla guida della vettura L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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