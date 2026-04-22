Le indagini riguardano un presunto sistema di favori e sfruttamento di escort coinvolgendo calciatori e altri sportivi. Finora sono stati ascoltati circa 70 clienti, tra cui membri di club e rappresentanti della Nazionale, e sono state registrate otto telefonate con l’allenatore di una squadra professionistica. Le autorità prevedono di ascoltare alcune delle ragazze come testimoni, per raccogliere ulteriori dettagli sul caso.

Nelle indagini sul presunto giro di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di escort per calciatori e altri sportivi "è presumibile che le ragazze" vengano "sentite a sommarie informazioni", ossia come testimoni. Giovani che in qualche caso sono anche particolarmente "vulnerabili". Lo scrive la procuratrice aggiunta di Milano Bruna Albertini (nella foto) nella richiesta di custodia cautelare che ieri ha portato a quattro arresti con misure dei domiciliari. Nella lista degli oltre 70 clienti vip dell’agenzia di eventi Ma.De. Milano ci sono giocatori della Nazionale italiana, stelle dell’Inter, del Milan, della Juventus o della...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I 70 clienti vip, dai club alla Nazionale. Otto telefonate con l’allenatore

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