Nelle ultime settimane è emersa una lista di circa settanta clienti coinvolti in un giro di prostituzione a Milano. Tra gli individui identificati ci sono anche calciatori di squadre di calcio di primo livello. I rapporti tra i clienti e le escort si svolgevano principalmente in hotel e discoteche della città, con alcuni clienti che avevano un'abitudine di spese molto elevate. La vicenda ha portato all'apertura di un'indagine legale sulla rete di escort e i loro clienti vip.

Milano – Una lista di una settantina di nomi, clienti accertati del giro di prostituzione, tra cui “habitué“ in grado di spendere decine di migliaia di euro. Giocatori di Milan e Inter e di altre squadre di Serie A in trasferta a Milano per le partite a San Siro, ma anche sportivi di altre discipline non legati, a quanto si apprende, alle recenti Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Due note discoteche milanesi, oltre agli alberghi a cinque stelle, dove sarebbero stati consumati i rapporti sessuali a pagamento. Ingredienti di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza che ruota attorno a una società che formalmente si occupa di organizzazare eventi, la Ma.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Escort e sballo, i 70 clienti vip: anche calciatori di Milan e Inter. I rapporti in hotel e discoteche

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