Nella sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio si sono svolti ieri i giuramenti di sei nuovi capitreno di Trenitalia, specializzati nella gestione dei treni Intercity. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti dell’azienda e delle autorità locali, che hanno assistito alla presa di servizio dei nuovi operatori. La sala, nota anche come Italo Falcomatà, ha fatto da cornice all’evento ufficiale.

Al rito solenne hanno partecipato il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale, e l’istruttrice Trenitalia Valentina Logiudice La sala dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio ha ospitato ieri la cerimonia del giuramento di sei capitreno Intercity di Trenitalia. Al rito solenne ha partecipato il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale. Presente l’istruttrice Trenitalia Valentina Logiudice. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Nella sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio giurano sei nuovi capitreno

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