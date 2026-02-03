Roma 120 anni dalla nascita di Mario De Micheli | omaggio del club

La Roma ha reso omaggio a Mario De Micheli, uno dei suoi simboli più importanti. Sono passati 120 anni dalla sua nascita e il club ha deciso di ricordarlo con un evento speciale. De Micheli, protagonista della squadra tra gli anni Venti e Trenta, è ancora oggi legato in modo forte a Campo Testaccio, il cuore della passione giallorossa.

La Roma celebra uno dei suoi simboli storici. Centoventi anni fa nasceva Mario De Micheli, protagonista assoluto dell'epopea giallorossa tra gli anni Venti e Trenta e nome legato in modo indelebile a Campo Testaccio. Il club ha ricordato la ricorrenza con un messaggio ufficiale che riassume il peso lasciato dal calciatore nella storia romanista: «75 presenze in 5 stagioni. Uno dei simboli della Roma di Campo Testaccio. Hall of Fame». Mario De Micheli non è stato solo un uomo squadra, ma anche una figura entrata nell'immaginario collettivo dei tifosi, tanto da ispirare una delle strofe più celebri della canzone dedicata allo stadio simbolo delle origini.

