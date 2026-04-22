Humanitas passaggio di consegne Massimo Piazzi nuovo presidente Appello ai giovani e ai pensionati

In un evento tenutosi nel territorio vicino alla Spezia, si è assistito a un passaggio di consegne in un importante ente locale. Il nuovo presidente è stato nominato, mentre si è rivolto un appello ai giovani e ai pensionati per coinvolgerli in iniziative e attività sul territorio. Sono state annunciate anche iniziative pubbliche aperte a tutti, con particolare attenzione ai gruppi più giovani e alle persone anziane.

Arcola (La Spezia), 22 aprile 2026 – Porte aperte a tutti, in particolare ai giovani, iniziative sul territorio, una rete di volontariato che non lascia indietro nessuno. Massimo Piazzi è da lunedì il nuovo presidente della Pubblica Assistenza Humanitas di Romito, prosegue nel cammino intrapreso da Carlo Canese che si è dimesso per motivi di salute e che lo ha preceduto per 12 anni. Il suo progetto è creare un “gruppo di amici che fa volontariato”, instaurando legami con le altre associazioni, per un volontariato che sia a trecentosessanta gradi “tutti per uno, uno per tutti”. Piazzi, 54 anni, dipendente Atc, dal 1992 volontario Humanitas, con un periodo alla Croce Verde dal 2007 al 2017, per poi rientrare in Humanitas dove era già stato consigliere.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Humanitas, passaggio di consegne. Massimo Piazzi nuovo presidente. Appello ai giovani e ai pensionati Notizie correlate Passaggio di consegne durante l’assemblea del club. Panathlon, Bristot nuovo presidente. Carica onoraria per Luciana PareschiMercoledì si è svolta l’assemblea ordinaria ed elettiva dei soci del Panathlon Club Ferrara, aperta dalla relazione della Presidente, uscente e non... Conte lancia un incredibile appello ai giovani: chiede aiuto per rendere di nuovo l’Italia inaffidabileGiuseppe Conte ha lanciato ufficialmente nel campo largo la sua Opa sui giovani, categoria emersa come grande motore della vittoria del No. Una raccolta di contenuti Si parla di: Humanitas, passaggio di consegne. Massimo Piazzi nuovo presidente. Appello ai giovani e ai pensionati; Suolo pubblico, sos dalle aziende. Vogliono migliaia di euro. Dal Comune richieste di conguagli a tre zeri. Humanitas, passaggio di consegne. Massimo Piazzi nuovo presidente. Appello ai giovani e ai pensionatiArcola (La Spezia), 22 aprile 2026 – Porte aperte a tutti, in particolare ai giovani, iniziative sul territorio, una rete di volontariato che non lascia indietro nessuno. Massimo Piazzi è da lunedì il ... lanazione.it