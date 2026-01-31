Passaggio di consegne durante l’assemblea del club Panathlon Bristot nuovo presidente Carica onoraria per Luciana Pareschi

Mercoledì si è svolta l’assemblea del Panathlon Club Ferrara. La presidente uscente, Luciana Boschetti Pareschi, ha passato il testimone a Massimiliano Bristot, scelto come nuovo presidente. La Pareschi è stata anche nominata presidente onoraria all’unanimità. I soci hanno approvato i nuovi organi statutari e il club si prepara a ripartire con una guida fresca.

Mercoledì si è svolta l'assemblea ordinaria ed elettiva dei soci del Panathlon Club Ferrara, aperta dalla relazione della Presidente, uscente e non ricandidata, del Club Luciana Boschetti Pareschi, che al termine viene designata all'unanimità presidente onoraria del Club, che ha poi votato Massimiliano Bristot come nuovo presidente, e a seguire i nuovi organi statutari. La relazione della Pareschi si apre con il ricordo commosso di Renzo Guerrini, decano del club scomparso pochi giorni fa, per poi proseguire con un po' di storia, un'analisi di questi 12 anni di presidenza, concentrando sull'ultimo biennio.

