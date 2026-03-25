Dal 7 maggio nei cinema italiani con Eagle Pictures una commedia davvero insolita, dove a investigare su un omicidio non sono detective umani ma un branco di pecore appassionate di libri gialli. Pecore sotto copertura ha adesso anche un trailer, divertente ed esaustivo, per capire il folle mondo di questa nuova pellicola con Huge Jackman. La trama esilarante. La storia di Pecore sotto copertura, diretto dal Kyle Balda di Minions 1 e 2 e di Cattivissimo me 3, è quella di un pastore che, dopo aver passato ore e ore leggendo libri gialli alle sue pecore, trova conferma – purtroppo postuma – del fatto che gli ovini lo capiscano benissimo quando... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Pecore sotto copertura’: il nuovo trailer ufficiale con Huge Jackman

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Pecore Sotto Copertura - Dal 7 maggio al cinema - Trailer Ufficiale

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