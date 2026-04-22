Hormuz | truffe in criptovalute colpiscono le navi bloccate

Un’operazione di frode informatica sta coinvolgendo i proprietari di navi situate vicino allo Stretto di Hormuz. I truffatori si presentano come funzionari della sicurezza iraniana e cercano di estorcere pagamenti in criptovalute. Le navi sono attualmente bloccate nella zona, e le autorità stanno indagando sull’accaduto. Le vittime sono state contattate tramite messaggi e telefonate fasulle, con l’obiettivo di ottenere denaro illecito.

Un’operazione di frode informatica sta colpendo i proprietari di navi bloccate nelle vicinanze dello Stretto di Hormuz, dove criminali si spacciano per funzionari della sicurezza iraniana per estorcere pagamenti in criptovalute. La manovra sfrutta il clima di estrema vulnerabilità causato dalle tensioni militari nella regione, mettendo a rischio non solo le finanze delle compagnie marittime, ma anche la loro posizione legale internazionale. Secondo quanto segnalato dalla società Marisks, che si occupa di rischi marittimi, almeno un’imbarcazione che è stata oggetto di attacchi mentre tentava di lasciare l’area potrebbe aver seguito istruzioni contraffatte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hormuz: truffe in criptovalute colpiscono le navi bloccate Notizie correlate Petroliere, come sono e come funzionano le gigantesche navi bloccate a HormuzChe le petroliere fossero fondamentali nel traffico marittimo è scontato, che senza quanto trasportano si rischiano seri problemi energetici per ogni... Stretto Hormuz, Trump a navi bloccate:” Tirate fuori le palle e passate”Intanto, il Financial Times ha reso noto che Francia e Italia avrebbero avviato colloqui con Teheran per garantire un attraversamento sicuro alle... Contenuti di approfondimento Si parla di: Paga in Bitcoin e Tether per passare da Hormuz, ma era una truffa. Crypto truffatori attivi anche in guerra. Stretto di Hormuz, finti funzionari iraniani chiedono criptovalute alle navi in transito: è una frodeMessaggi falsi firmati Iranian Security Services chiedono Bitcoin o Tether per garantire il transito nello Stretto di Hormuz. A smascherare lo schema è MARISKS, società greca di risk management maritt ... hwupgrade.it Paga in Bitcoin e Tether per passare da Hormuz, ma era una truffa. Crypto truffatori attivi anche in guerraPaga per passare da Hormuz, ma in realtà erano dei crypto truffatori. Ancora assurdità dal conflitto. criptovaluta.it