petroliere come sono e come funzionano le gigantesche navi bloccate a hormuz

Le petroliere sono navi enormi, alcune superano i 300 metri di lunghezza e sono in grado di trasportare milioni di barili di greggio. Recentemente, diverse di queste navi sono state ferme nel Golfo di Hormuz, bloccate in acque internazionali. Queste imbarcazioni sono dotate di complessi sistemi di carico e scarico e sono progettate per resistere a condizioni marine estreme.

Che le petroliere fossero fondamentali nel traffico marittimo è scontato, che senza quanto trasportano si rischiano seri problemi energetici per ogni Paese non fa notizia, che una parte importante dell'economia ne sia condizionata è aspetto noto. La (brutta) sorpresa è che a causa della guerra Usa-Iran e del sostanziale blocco dello Stretto di Hormuz, le petroliere finissero in copertina dopo che per anni le attenzioni della marineria sono state riservate alle grandi navi da crociera, considerate prodigi della tecnica, per la loro dimensione e la possibilità di portare migliaia di persone. In realtà, anche le petroliere bloccate nello Stretto sono dei gioielli nautici e tecnologici, che valgono cifre incredibili quando sono cariche e richiedono assicurazioni senza limiti, soprattutto in queste settimane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

