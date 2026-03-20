L’Iran, in coordinamento con i ribelli Houthi in Yemen, potrebbe tentare di bloccare anche lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso con il golfo di Aden e l’Oceano Indiano. Questa possibilità si aggiunge a quella di una potenziale chiusura dello Stretto di Hormuz, creando un rischio crescente per le rotte marittime cruciali per il traffico mondiale.

Dopo lo Stretto di Hormuz, l’Iran (coordinandosi con gli Houthi yemeniti) potrebbe bloccare anche quello di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso con il golfo di Aden e quindi con l’ Oceano Indiano. Punto di collegamento tra l’Africa e la penisola arabica, Bab el-Mandeb rappresenta un altro nodo strategico del commercio mondiale di petrolio e una sua chiusura potrebbe causare uno dei peggiori shock di approvvigionamento degli ultimi decenni. La posizione dello stretto di Bab el-Mandeb. La posizione strategica di Bab el-Mandeb. Lo stretto di Bab el-Mandeb, largo quasi 40 chilometri e lungo 130, separa il Corno d’Africa dalla punta meridionale della Penisola arabica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Dopo lo Stretto di Hormuz ora è a rischio chiusura anche quello di Bab el-Mandeb

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