L’Italia sta valutando l'invio di quattro navi militari nello Stretto di Hormuz. La decisione riguarda diverse unità navali e mira a garantire la presenza italiana in quella zona strategica. La pianificazione si concentra su specifici modelli di navi e sulle eventuali rotazioni di missione. La mossa fa parte di un'operazione più ampia volta a rafforzare la presenza nel Mediterraneo e nelle aree vicine. La questione è attualmente al centro di discussioni tra le autorità coinvolte.

La scelta italiana di pianificare l’invio di quattro unità navali nello Stretto di Hormuz segna un passaggio politico e strategico rilevante: Roma si prepara a rientrare in uno dei teatri più sensibili della sicurezza globale, dentro una cornice multilaterale ancora in costruzione e in un contesto segnato da guerra, instabilità energetica e competizione tra potenze. L’annuncio del capo di Stato maggiore della Marina, Giuseppe Berutti Bergotto, si inserisce infatti in una dinamica più ampia: una missione internazionale a guida europea – con Francia e Regno Unito in prima linea e "un gruppo congiunto tra Olanda e Belgio", ha aggiunto l'ammiraglio, per garantire la libertà di navigazione in un choke point chiave.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hormuz, l’Italia prepara l'invio di quattro navi: quali sono e quale sarebbe la missione

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