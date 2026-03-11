Oggi, nel Medio Oriente, si segnalano attacchi nelle acque dello Stretto di Hormuz che hanno colpito due navi cargo, mentre nel cielo di Beirut e Tel Aviv si sono verificati esplosioni e raid. La notte è stata caratterizzata da attacchi su larga scala annunciati dall’Iran, coinvolgendo diverse località della regione. La situazione rimane tesa con eventi che si susseguono rapidamente.

Roma, 11 marzo 2026 – Non si placa la battaglia nei cieli del Medio Oriente. L’ Iran ha fatto sapere nella notte di aver lanciato “attacchi su larga scala”. Le contraeree di Arabia Saudita, Emirati e Kuwait sono entrate in azione per abbattere missili e droni iraniani sul Golfo. Prese di mira la base statunitense di Erbil in Iraq, la base della Quinta Flotta della Marina statunitense in Bahrein, mentre la Marina inglese comunica che due navi cargo sono state colpite nello Stretto di Hormuz, lungo la costa emiratina. Esplosioni anche in Israele, a Tel Aviv. L'allarme è suonato in buona parte del Paese facendo correre milioni di persone nei rifugi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Notizie Iran oggi, Pasei del Golfo sotto attacco. Colpita due navi cargo nello Stretto di Hormuz. Ancora raid su Beirut, esplosioni a Tel Aviv

