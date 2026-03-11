Iran il figlio del presidente | Mojtaba Khamenei ferito ma sta bene Colpite due navi cargo nello Stretto di Hormuz

Il figlio del presidente iraniano ha comunicato che Mojtaba Khamenei è stato ferito ma sta bene. Nel frattempo, nello Stretto di Hormuz, due navi cargo sono state colpite. L’incidente ha attirato l’attenzione internazionale, mentre le autorità iraniane non hanno fornito dettagli sulle circostanze dell’attacco. La zona resta sotto osservazione e le notizie si susseguono in attesa di ulteriori sviluppi.

Quattro persone sono rimaste ferite a causa di due droni che sono caduti nei pressi dell’aeroporto internazionale di Dubai. Lo ha reso noto l’ufficio del governo di Dubai per i rapporti con i media. Nel post condiviso su ‘X’ si precisa che le due persone coinvolte sono un cittadino indiano, che ha riportato ferite moderate, due cittadini del Ghana e uno del Bangladesh con ferite lievi. “Il traffico aereo sta procedendo normalmente”, prosegue il post. Non è immediatamente chiara l’entità dei danni subiti dallo scalo aereo. Hormuz, colpita un’altra nave cargo: è la seconda in due ore. Salvo equipaggio Un’altra nave cargo è stata attaccata... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

