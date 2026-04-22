La Marina italiana ha annunciato l'invio di quattro navi nello stretto di Hormuz, un passaggio strategico per il commercio globale. Le rotte che attraversano questa zona sono considerate fragili, con traffico intenso che si svolge in spazi molto ristretti. La presenza delle navi italiane si inserisce in un contesto di tensioni e di rischi legati alla sicurezza marittima in questa regione.

Le rotte del commercio mondiale passano da strettoie fragili, dove basta poco per fermare tutto. Navi in fila, traffici vitali, equilibri che si reggono su pochi chilometri di mare. E quando la tensione sale, anche il passaggio più breve può diventare il più pericoloso. È lì che si concentra l’attenzione internazionale. L’ammiraglio Giuseppe Berruti Bergotto ha delineato il possibile contributo italiano a una missione nello Stretto di Hormuz, sottolineando però una condizione fondamentale: intervenire solo a ostilità concluse. Le minacce nello Stretto. Secondo l’ammiraglio, nell’area non ci sono solo le mine navali, ma anche altre minacce: i barchini armati dei pasdaran.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Hormuz, la Marina italiana pronta ad agire: “Quattro navi a Hormuz”

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