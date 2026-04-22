Oggi la Marina ha annunciato di essere in stato di allerta, con piani pronti per un’operazione navale nello stretto di Hormuz. L’ammiraglio ha spiegato che ogni movimento militare sarà condotto solo dopo la fine delle ostilità in corso. Le autorità hanno delineato le linee guida strategiche in vista di una possibile azione, mantenendo comunque un approccio di attesa fino a quando la situazione non si sarà stabilizzata.

L’ammiraglio Berruti Bergotto ha delineato oggi le coordinate strategiche per un’eventuale operazione navale presso lo stretto di Hormuz, vincolando ogni movimento militare alla conclusione delle attuali ostilità. Secondo il capo dello Stato maggiore della Marina, l’impiego delle forze italiane in quell’area geografica sarà subordinato esclusivamente al termine del conflitto in corso. Prontezza operativa e difesa contro i barchini d’assalto. Le unità militari italiane sono già in stato di allerta per rispondere a possibili necessità tattiche. L’ammiraglio Berruti Bergotto ha infatti confermato che i cacciamine della Marina sono pronti a intervenire, sottolineando però la necessità di integrare la flotta con navi destinate alla scorta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hormuz: la Marina è in allerta, pronta l’operazione post-conflitto

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