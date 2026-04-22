Hormuz attaccata anche una nave greca Atene | Situazione preoccupante

Una nave cargo greca è stata attaccata in prossimità dello stretto di Hormuz, secondo quanto confermato da fonti ufficiali. Atene ha dichiarato che si tratta di un episodio preoccupante, senza però confermare che la nave sia stata sequestrata dalle autorità iraniane. Sul luogo sono presenti le forze navali e le autorità internazionali stanno monitorando la situazione. Nessuna informazione è ancora disponibile riguardo a eventuali vittime o danni alla nave.

"Posso confermare che c'è stato un attacco a una nave cargo greca, ma non posso confermare che sia stata sequestrata dagli iraniani". A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri di Atene, Giorgios Gerapetritis, che ha definito la situazione nel Golfo persico "abbastanza preoccupante". Il governo greco ha chiesto quindi a tutte le sue navi di evitare il passaggio nello stretto. Quella finita nel mirino era una imbarcazione "di proprietà greca, battente bandiera liberiana, che stava cercando di uscire dallo stretto di Hormuz". Solo oggi 22 aprile i Pasdaran hanno sequestrato tre imbarcazioni nello stesso spazio di mare - Msc Francesca, Epaminondas ed Euphoria - per presunta incoformità alle normative marittime vigente.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Hormuz, attaccata anche una nave greca. Atene: "Situazione preoccupante" Notizie correlate Meloni convoca una riunione con i vicepremier e Crosetto. Tajani: "Situazione molto preoccupante"AGI - A seguito dell'aggravarsi della crisi in Medio Oriente, con l'attacco congiunto Usa-Israele contro l'Iran, il presidente del Consiglio, Giorgia... «Isola greca rischia di essere attaccata», l'allarme della Nato. Ecco quali possono essere colpite dai missili iranianiLe vacanze nelle stupende isole della Grecia? Potrebbero non essere così tranquille nel 2026. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Petroliera colpita nello Stretto di Hormuz, Khamenei minaccia gli Usa; Sullo stretto di Hormuz c’è molta confusione; L’Iran richiude Hormuz: spari contro imbarcazioni. Trump: Teheran non può ricattarci; Fragile tregua nello Stretto di Hormuz. Hormuz, attaccata anche una nave greca. Atene: Situazione preoccupantePosso confermare che c'è stato un attacco a una nave cargo greca, ma non posso confermare che sia stata sequestrata dagli iraniani. A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri di Atene, Giorgios ... msn.com Esercitazioni militari iraniane nel 2022 nello Stretto di Hormuz. Credit: ZUMAPRESS.com / AGFLe Guardie della Rivoluzione islamica in Iran hanno annunciato oggi il sequestro di due navi mercantili nello Stretto di Hormuz e l’attacco a una terza nella più grave escalation dal prolungamento del ... tpi.it Con la guerra in Iran è caro-preservativi, il big settore aumenta i prezzi del 30%. I rincari di Karex con la chiusura dello Stretto di Hormuz. #ANSA x.com #Iran Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno sequestrato le due imbarcazioni precedentemente colpite nello Stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim le due navi erano "non conformi" e sono state identificate come la nave portacontainer Ms - facebook.com facebook