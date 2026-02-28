Meloni convoca una riunione con i vicepremier e Crosetto Tajani | Situazione molto preoccupante

Da agi.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Consiglio ha convocato una riunione con i vicepremier e il ministro della Difesa per discutere della situazione internazionale. Il ministro degli Esteri ha commentato che la situazione è molto preoccupante. La riunione si è svolta in giornata, coinvolgendo vari esponenti del governo. La crisi in Medio Oriente, con l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, è stata al centro dei colloqui.

AGI - A seguito dell'aggravarsi della crisi in Medio Oriente, con l'attacco congiunto Usa-Israele contro l'Iran, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato una riunione telefonica con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, e il ministro della Difesa Guido Crosetto, oltre ai sottosegretari alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. E' quanto fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Commentando con SkyTg24 l'attacco di questa mattina, il ministro degli Esteri ha detto: "Lavoriamo sempre per la pace sperando che si concluda rapidamente questa guerra, ma la reazione iraniana sembra già pronta quindi non c'è da essere troppo ottimisti in questo momento. 🔗 Leggi su Agi.it

