Meloni convoca una riunione con i vicepremier e Crosetto Tajani | Situazione molto preoccupante

Il presidente del Consiglio ha convocato una riunione con i vicepremier e il ministro della Difesa per discutere della situazione internazionale. Il ministro degli Esteri ha commentato che la situazione è molto preoccupante. La riunione si è svolta in giornata, coinvolgendo vari esponenti del governo. La crisi in Medio Oriente, con l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, è stata al centro dei colloqui.

AGI - A seguito dell'aggravarsi della crisi in Medio Oriente, con l'attacco congiunto Usa-Israele contro l'Iran, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato una riunione telefonica con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, e il ministro della Difesa Guido Crosetto, oltre ai sottosegretari alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. E' quanto fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Commentando con SkyTg24 l'attacco di questa mattina, il ministro degli Esteri ha detto: "Lavoriamo sempre per la pace sperando che si concluda rapidamente questa guerra, ma la reazione iraniana sembra già pronta quindi non c'è da essere troppo ottimisti in questo momento. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni convoca una riunione con i vicepremier e Crosetto. Tajani: "Situazione molto preoccupante" Tajani: in Iran situazione molto preoccupante, non ci sono feriti tra gli italiani. Meloni convoca una riunione di governo«Seguo gli sviluppi della situazione in costante contatto con le Ambasciate d’Italia a Teheran ed a Tel Aviv»: così su X il ministro degli Esteri... Tajani: in Iran situazione molto preoccupante, non ci sono feriti tra gli italiani«Seguo gli sviluppi della situazione in costante contatto con le Ambasciate d’Italia a Teheran ed a Tel Aviv»: così su X il ministro degli Esteri... Tutto quello che riguarda Meloni convoca. Temi più discussi: Crisi in Iran: Meloni convoca una riunione telefonica con Salvini, Tajani e Crosetto; Referendum, Meloni convoca Nordio: Basta polemiche. Forza Italia contro gli alleati: Non fanno campagna; Usa e Israele, attacco all'Iran: scatta operazione 'Ruggito del Leone'; Trump insiste e rilancia: Dazi globali dal 10 al 15%. Tajani convoca una nuova task force con le imprese. Attacco all'Iran. Meloni convoca i vicepremier e Crosetto. Tajani: Situazione molto preoccupanteIl ministro degli Esteri: Per il momento non ci sono problemi con i nostri connazionali, durante gli attacchi non c'è stato nessun ... huffingtonpost.it Crisi in Medio Oriente,. Meloni convoca una riunione telefonicaLa premier terrà un incontro con Tajani, Salvini, Crosetto, Mantovano e Fazzolari per fare il punto sull'inizio delle ostilità belliche in Iran ... avvenire.it Referendum, Meloni martedì ha convocato Nordio a Palazzo Chigi per un incontro riservato in vista del voto: basta polemiche e uscite fuori posto, la linea della premier nei confronti del Guardasigilli x.com Dopo l'Italia di Meloni, il caso della morte del militante identitario Quentin Deranque provoca crisi diplomatica anche tra Francia e Usa. Parigi vieta al diplomatico americano l'accesso ai sui ministri perché ha snobbato la convocazione per i commenti Usa sulla - facebook.com facebook