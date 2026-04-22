Hockey shock per la Svizzera | Cadieux guida il team dopo Fischer

La nazionale svizzera di hockey ha vissuto un cambiamento nei vertici tecnici poco prima dei Mondiali, a seguito delle vicende legate al caso Fischer. La squadra ora è guidata da Cadieux, che prende il posto di Fischer. La situazione ha portato a una modifica improvvisa nella gestione tecnica della squadra, influenzando la preparazione in vista delle competizioni internazionali.

La gestione del caso Fischer ha impattato direttamente sulla preparazione della nazionale svizzera di hockey, portando a una variazione improvvisa nei vertici tecnici in vista dei Mondiali. La decisione di comunicare la vicenda prima dell’inizio del torneo ha sollevato interrogativi sulla tempistica della notizia, proprio mentre il team si preparava per l’evento casalingo. Tempistiche e gestione del vuoto tecnico. Il 19 aprile 2026, durante un approfondimento su That’s Hockey, è emersa la riflessione di Paolo Duca riguardo alla scelta cronologica di diffondere le informazioni su Patrick Fischer. Per l’esperto, sarebbe stato preferibile attendere la conclusione del Mondiale per evitare distrazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hockey, shock per la Svizzera: Cadieux guida il team dopo Fischer Notizie correlate Leggi anche: Fatture shock dopo il rogo di Capodanno in Svizzera, Meloni: “Un insulto alle famiglie, non pagheranno nulla” Leggi anche: Svizzera, Capodanno nel dramma: Vigili del fuoco sotto shock dopo incidente sulle piste, indagini in corso. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: In sedici per una Stanley: in NHL si scaldano i motori; La Louvière shock a Bruges, Promise David trascina l'USG e molto altro Streaming | DAZN IT; Hockey, Val Pusteria-Graz 1-5: i Lupi schiantati davanti al pubblico amico, la finale rischia di diventare un incubo; Certificato Covid falso per le Olimpiadi: Fischer condannato. #hockey #SerieA1 #postseason #playoff #circolopattinatori #grosseto #azzurranovara #IlGiunco - facebook.com facebook